< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok naďalej smerovali nahor
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.08 h SEČ 79,63 USD (68,07 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 3. marca (TASR) - Ceny ropy sa v utorok opäť zvýšili, keďže rozširujúci sa konflikt USA a Izraela s Iránom a ohrozenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv zvýšili obavy z prerušenia dodávok z kľúčového producentského regiónu Blízkeho východu. „Riziká pretrvávajú a rastú s dlhším trvaním konfliktu,“ uviedol analytik spoločnosti IG Tony Sycamore. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.08 h SEČ 79,63 USD (68,07 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,92 USD (2,47 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 72,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,31 USD, čiže 1,84 %.
Obavy o tranzit sa zvýšili po tom, ako vysokopostavený predstaviteľ iránskych revolučných gárd povedal, že Hormuzský prieliv je uzavretý, a varoval, že Irán bude strieľať na každú loď, ktorá sa ním pokúsi prejsť. Cez Hormuzský prieliv prechádza približne 20 % svetovej ropy a plynu.
„Hoci existujú obavy týkajúce sa prepravy ropy cez Hormuzský prieliv, väčším rizikom pre trh by bolo, keby sa Irán zameral na ďalšiu energetickú infraštruktúru v regióne. To by mohlo viesť k dlhším výpadkom,“ uviedli analytici ING. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok (2. 3.) povedal, že vojna USA a Izraela proti Iránu môže trvať „nejaký čas“, ale nebude trvať roky.
(1 EUR = 1,1698 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.08 h SEČ 79,63 USD (68,07 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,92 USD (2,47 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 72,54 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,31 USD, čiže 1,84 %.
Obavy o tranzit sa zvýšili po tom, ako vysokopostavený predstaviteľ iránskych revolučných gárd povedal, že Hormuzský prieliv je uzavretý, a varoval, že Irán bude strieľať na každú loď, ktorá sa ním pokúsi prejsť. Cez Hormuzský prieliv prechádza približne 20 % svetovej ropy a plynu.
„Hoci existujú obavy týkajúce sa prepravy ropy cez Hormuzský prieliv, väčším rizikom pre trh by bolo, keby sa Irán zameral na ďalšiu energetickú infraštruktúru v regióne. To by mohlo viesť k dlhším výpadkom,“ uviedli analytici ING. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok (2. 3.) povedal, že vojna USA a Izraela proti Iránu môže trvať „nejaký čas“, ale nebude trvať roky.
(1 EUR = 1,1698 USD)