< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok opäť zamierili nahor
Ceny ropy v utorok opäť stúpli v reakcii na to, že americký prezident Donald Trump zostril rétoriku proti Iránu.
Autor TASR
Singapur 7. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok opäť stúpli v reakcii na to, že americký prezident Donald Trump zostril rétoriku proti Iránu a pohrozil prísnejšími opatreniami, ak krajina znovu neotvorí Hormuzský prieliv. Trump vyhlásil, že proti Teheránu rozpúta „peklo“, ak prieliv neotvorí do utorka do 20.00 h východoamerického času (do stredy do 02.00 h SELČ). „Sledovanie hodín teraz hrá na trhoch s ropou takmer rovnakú úlohu ako samotné fundamenty v období pred Trumpovým ultimátom,“ povedal analytik spoločnosti KCM Trade Tim Waterer. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.18 h SEČ 111,17 USD (96,46 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 1,40 USD (1,28 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 115,34 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 2,93 USD (2,61 %).
Očakáva sa, že v utorok bude Bezpečnostná rada OSN hlasovať o rezolúcii na ochranu obchodnej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, ale vo výrazne zmiernenej forme po tom, ako Čína, ktorá má právo veta, namietala proti schváleniu použitia sily, uviedli diplomati.
Útoky v regióne Blízkeho východu v utorok pokračujú a v sýrskom hlavnom meste Damask a v okolí bolo počuť výbuchy, ktoré podľa sýrskej štátnej televízie spôsobila izraelská protivzdušná obrana zachycujúca iránske rakety. Saudskoarabské ministerstvo obrany oznámilo, že armáda krajiny v utorok zničila sedem balistických rakiet, pričom trosky dopadli v blízkosti energetických zariadení.
(1 EUR = 1,1525 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.18 h SEČ 111,17 USD (96,46 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol rast o 1,40 USD (1,28 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 115,34 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zdraženie o 2,93 USD (2,61 %).
Očakáva sa, že v utorok bude Bezpečnostná rada OSN hlasovať o rezolúcii na ochranu obchodnej lodnej dopravy v Hormuzskom prielive, ale vo výrazne zmiernenej forme po tom, ako Čína, ktorá má právo veta, namietala proti schváleniu použitia sily, uviedli diplomati.
Útoky v regióne Blízkeho východu v utorok pokračujú a v sýrskom hlavnom meste Damask a v okolí bolo počuť výbuchy, ktoré podľa sýrskej štátnej televízie spôsobila izraelská protivzdušná obrana zachycujúca iránske rakety. Saudskoarabské ministerstvo obrany oznámilo, že armáda krajiny v utorok zničila sedem balistických rakiet, pričom trosky dopadli v blízkosti energetických zariadení.
(1 EUR = 1,1525 USD)