New York 9. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok popoludní klesli po zverejnení horších údajov, než sa očakávalo, o čínskom obchode a pred dôležitými údajmi o inflácii v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júni sa v utorok o 18.35 h SELČ predával po 72,35 USD (66,02 eura). To bolo o 81 centov alebo 1,11 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 1 USD alebo 1,30 % na 76,08 USD za barel.



Nálada na trhu sa v utorok zmenila po zverejnení údajov, ktoré ukázali, že dovoz do Číny v apríli prudko klesol, zatiaľ čo vývoz vzrástol menej, než sa očakávalo. To signalizuje pomalšie zotavovanie najväčšieho dovozcu ropy na svete z pandémie ochorenia COVID-19, než analytici predpokladali.



Obchodníci očakávali, že oživenie čínskej ekonomiky prinesie v druhej polovici roka nárast dopytu po rope, no začínajú mať pocit, že ich predpoklad nebol správny.



Pozornosť na trhu sa teraz upiera na stredajšie (10. 5.) údaje o inflácii v USA.



(1 EUR = 1,0959 USD)