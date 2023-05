Ceny ropy v utorok popoludní vzrástli o viac ako 1 USD

New York 23. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok popoludní stúpli o viac ako 1 USD, keďže trhy očakávajú rast dopytu v USA počas letnej motoristickej sezóny, ako aj väčšie napätie na strane ponuky. Tieto faktory zatienili aj neistotu v súvislosti so zvýšením dlhového stropu v USA. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v utorok o 18.15 h SELČ predával po 73,33 USD (68,03 eura). To bolo o 1,28 USD alebo 1,78 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júlového kontraktu na severomorskú ropnú zmes vzrástla o 1,26 USD alebo 1,66 % na 77,25 USD za barel.



(1 EUR = 1,0779 USD)