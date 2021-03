Ceny ropy v utorok ráno klesli približne o 1 %

Singapur 16. marca (TASR) - Ceny ropy sa v utorok v skorom obchodovaní znížili. Obchodníci uviedli ako dôvod posilnenie dolára.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s aprílovým kontraktom sa v utorok ráno o 7.47 h SEČ predával po 64,73 USD (54,30 eura). To bolo o 66 centov alebo 1,01 % menej ako v pondelok (15. 3.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. WTI v pondelok stratila 22 centov alebo asi 0,3 % a uzavrela na 65,39 USD za barel.



Májový kontrakt na severomorskú ropu Brent sa v utorok o 7.47 h SEČ predával so stratou 65 centov alebo 0,94 % po 68,23 USD za barel.



Posilnenie dolára spôsobilo mierny tlak na ceny čierneho zlata. Rast dolára totiž zdražuje ropu, ktorá je denominovaná v dolároch, pre investorov mimo dolárový priestor. Tradične to má negatívny vplyv na ceny.



Ceny ropy sa v uplynulých mesiacoch výrazne zotavili z prepadu spôsobenom prvou vlnou pandémie nového koronavírusu približne pred 1 rokom. V posledných dňoch však zotavovanie stratilo dynamiku. Jedným z dôvodov sú riziká ohrozujúce ekonomiky Európskej únie (EÚ), kde je očkovanie proti ochoreniu COVID-19 pomalé.



(1 EUR = 1,1920 USD)