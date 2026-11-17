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Ceny ropy v utorok ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.15 h SEČ 91,85 USD (83,39 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 17. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli. Trh reagoval na postupné zotavovanie dodávok komodity z Blízkeho východu, čo pomohlo kompenzovať obavy z pokračujúcich útokov na tankery v regióne. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.15 h SEČ 91,85 USD (83,39 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 59 centov (0,64 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 85,04 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 68 centov (0,79 %).
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok (13. 11.) uviedla, že na svetovom trhu s ropou sa v poslednom štvrťroku tohto roka pravdepodobne opäť vytvoria prebytky, keďže vývoz z Blízkeho východu sa zotavuje rýchlejšie než globálny dopyt. Iránske útoky na americké základne v Bahrajne a narušenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive na druhej starne udržiavajú neistotu, týkajúcu sa jednej z najdôležitejších trás pre vývoz ropy na svete.
(1 EUR = 1,1014 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v januári dosiahla do 7.15 h SEČ 91,85 USD (83,39 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 59 centov (0,64 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s decembrovým kontraktom dosiahla 85,04 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 68 centov (0,79 %).
Medzinárodná agentúra pre energetiku (IEA) v piatok (13. 11.) uviedla, že na svetovom trhu s ropou sa v poslednom štvrťroku tohto roka pravdepodobne opäť vytvoria prebytky, keďže vývoz z Blízkeho východu sa zotavuje rýchlejšie než globálny dopyt. Iránske útoky na americké základne v Bahrajne a narušenie lodnej dopravy v Hormuzskom prielive na druhej starne udržiavajú neistotu, týkajúcu sa jednej z najdôležitejších trás pre vývoz ropy na svete.
(1 EUR = 1,1014 USD)