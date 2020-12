Singapur 1. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli, pretože na trhy sa vrátili obavy z nadmernej ponuky po tom, čo poprední producenti odložili rokovania o ťažobnej politike v roku 2021 do štvrtka. Podľa zdrojov, ktoré nechceli byť menované, dôvodom odkladu je, že hlavní predstavitelia aliancie OPEC+ sa nevedia dohodnúť, koľko ropy by mali dodávať na trhy pri slabom dopyte.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v januári sa v utorok o 7.30 h SEČ predával po 44,95 USD (37,52 eura). To bolo o 39 centov alebo 0,86 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 59 centov alebo 1,22 % na 47,59 USD za barel.



(1 EUR = 1,1980 USD)