Ceny ropy v utorok ráno klesli

Singapur 3. októbra (TASR) - Ceny ropy aj v utorok ráno klesli po tom, ako v predchádzajúcom dni dosiahli trojtýždňové minimum. Prispelo k tomu posilnenie amerického dolára, rastúci výnos z amerických dlhopisov a zmiešané signály na strane ponuky. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



Aj keď je ponuka na trhu stále napätá, vyššie úrokové sadzby znamenajú drahé skladovanie zásob ropy, čo by mohlo viesť k ich znižovaniu. A zároveň silnejší dolár zdražuje ropu pre tých, ktorí platia inými menami, čo by mohlo obmedziť dopyt. Aj oznámenie Turecka, že tento týždeň obnoví prevádzku ropovodu z Iraku, ktorá bola zastavená približne šesť mesiacov, ovplyvnilo ceny komodity.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 7.31 h SELČ predával po 88,06 USD (83,63 eura). To bolo o 76 centov alebo 0,86 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 95 centov alebo 1,05 % na 89,76 USD za barel.



(1 EUR = 1,053 USD)