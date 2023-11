Singapur 7. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli. Väčšinu ziskov z predchádzajúceho dňa vymazali v reakcii na zmiešané hospodárske údaje z Číny, ktorá je druhým najväčším spotrebiteľom komodity na svete. Trhy vyhodnocujú aj možnosť, že nadchádzajúca zima bude miernejšie, ako sa čakalo, čo by mohlo ešte viac obmedziť dopyt po energiách a pohonných látkach.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 7.19 h SEČ predával po 80,32 USD (74,78 eura). To bolo o 50 centov alebo 0,62 % menej ako v predchádzajúci týždeň na konci obchodovania.



Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 57 centov alebo 0,67 % na 84,61 USD za barel.



V pondelok (6. 11.) si oba referenčné kontrakty pripísali približne 30 centov po tom, ako kľúčoví producenti Saudská Arábia a Rusko potvrdili, že v dobrovoľnom znížení ťažby a vývozu budú pokračovať do konca tohto roka.



(1 EUR = 1,0741 USD)