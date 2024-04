Singapur 30. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli po tom, ako nové rokovania o prímerí v Pásme Gazy pomohli zmierniť obavy z rozšírenia konfliktu na Blízkom východe. Dopyt tlmili aj údaje o zrýchlení rastu spotrebiteľských cien v USA, čo signalizuje, že americká centrálna banka pravdepodobne v dohľadnom čase nezníži svoje úrokové sadzby. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.23 h SELČ 88,24 USD (82,31 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 16 centov (0,18 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s dodávkou v júni dosiahla 82,39 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 24 centov (0,29 %).



Vyjednávači palestínskeho hnutia Hamas odišli v pondelok (29. 4.) neskoro večer z Káhiry, aby sa po rozhovoroch s katarskými a egyptskými sprostredkovateľmi poradili so svojím vedením o reakcii na návrh na prímerie, ktorý predložil počas víkendu Izrael. Podľa egyptských zdrojov by odpoveď Hamasu mohla prísť do dvoch dní.



V pondelok si oba hlavné kontrakty odpísali viac ako 1 % po správe, že inflácia v USA podľa ukazovateľa, ktorý preferuje Fed, v marci vzrástla, pričom prekonala očakávania ekonómov. Takýto vývoj naznačuje, že Fed zatiaľ nepristúpi k zníženiu úrokových sadzieb.



(1 EUR = 1,072 USD)