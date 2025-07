Ceny ropy v utorok ráno klesli

Singapur 15. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok klesli po tom, ako americký prezident Donald Trump stanovil Rusku 50-dňovú lehotu na ukončenie vojny na Ukrajine. Trump zároveň pohrozil Moskve, že ak sa tak nestane, uvalí na jej obchodných partnerov clá na úrovni 100 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v utorok o 7.47 h SELČ predával po 69,06 USD (59,08 eura). To bolo o 20 centov alebo 0,30 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 15 centov alebo 0,22 % na 69,60 USD za barel.



Ceny ropy po správe o možných sankciách najskôr stúpli, neskôr však zisky vymazali, keďže 50-dňová lehota zvýšila nádej, že im sa podarí vyhnúť. Obchodníci sa takisto zaoberajú otázkou, či USA skutočne zavedú vysoké clá na krajiny, ktoré naďalej obchodujú s Ruskom. Zavedenie navrhovaných sankcií by drasticky zmenilo vyhliadky na trhu s ropou, upozornila v utorok banka ING. „Čína, India a Turecko sú najväčšími odberateľmi ruskej ropy. Museli by zvážiť výhody nákupu zľavnenej ruskej ropy v porovnaní s nákladmi na jej vývoz do USA,“ uvádza sa v poznámke analytikov ING.



(1 EUR = 1,169 USD)