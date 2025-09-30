Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy v utorok ráno klesli

Na snímke prečerpávacia stanica na ropu. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Vývoj na trhu ovplyvnili očakávania, že ropné zoskupenie OPEC+ čoskoro rozhodne o ďalšom zvýšení produkcie.

Autor TASR
Singapur 30. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli. Vývoj na trhu ovplyvnili očakávania, že ropné zoskupenie OPEC+ čoskoro rozhodne o ďalšom zvýšení produkcie. Tlak na ceny zvýšilo aj obnovenie vývozu ropy z irackého Kurdistanu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v novembri dosiahla do 7.09 h SELČ 67,52 USD (57,6 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 45 centov (0,66 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s novembrovým kontraktom, dosiahla 63,15 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 30 centov (0,47 %). V pondelok ceny oboch kontraktov klesli o viac ako 3 %.

Irak počas víkendu po viac ako dvojročnej prestávke obnovil vývoz ropy z regiónu Kurdistan do Turecka. Na medzinárodné trhy by sa tak malo dostať navyše 230.000 až 240.000 barelov ropy denne. Okrem toho zástupcovia štátov ropného zoskupenia OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí 5. októbra pravdepodobne rozhodnú o zvýšení ťažby na november. Uviedli to tri zdroje oboznámené so záležitosťou, pričom dodali, že rozsah zvýšenia by mal dosiahnuť minimálne 137.000 barelov denne.

(1 EUR = 1,1723 USD)
