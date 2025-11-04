< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 4. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli. Investori reagovali na rozhodnutie ropného zoskupenia OPEC+, ktoré počas víkendu oznámilo, že v prvom štvrťroku budúceho roka pozastaví zvyšovanie produkcie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 7.36 h SEČ predával po 60,85 USD (52,85 eura). To bolo o 20 centov alebo 0,33 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 22 centov alebo 0,34 % na 64,67 USD za barel.
Združenie OPEC+ zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) a jej spojencov na čele s Ruskom. Rozhodnutie ponechať cieľové hodnoty produkcie na prvé tri mesiace budúceho roka prišlo po tom, čo Moskva lobovala za pozastavenie, pretože by malo problémy so zvyšovaním vývozu vzhľadom na západné sankcie, uviedli pre Reuters zdroje z OPEC+ oboznámené so záležitosťou.
Kľúčoví členovia OPEC+ (Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Irak, Kuvajt, Rusko, Kazachstan, Alžírsko a Omán) od apríla tohto roka zvýšili ťažbu celkovo o 2,7 milióna barelov denne. Cieľom zvyšovania produkcie v posledných mesiacoch bolo získanie väčšieho podielu na svetovom ropnom trhu zo strany štátov z OPEC+.
