< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno klesli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 6.27 h SEČ predával po 59,44 USD (51,27 eura).
Autor TASR
Singapur 18. novembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli, keďže obavy o dodávky sa zmiernili. Dôvodom bolo obnovenie nakládky v ruskom prístave Novorossijsk, ktorá bola na dva dni zastavená po ukrajinskom útoku. Obchodníci sa teraz zameriavajú na dlhodobý vplyv západných sankcií na toky ruskej ropy. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 6.27 h SEČ predával po 59,44 USD (51,27 eura). To bolo o 47 centov alebo 0,78 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 48 centov alebo 0,75 % na 63,72 USD za barel.
(1 EUR = 1,1593 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v decembri sa v utorok o 6.27 h SEČ predával po 59,44 USD (51,27 eura). To bolo o 47 centov alebo 0,78 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 48 centov alebo 0,75 % na 63,72 USD za barel.
(1 EUR = 1,1593 USD)