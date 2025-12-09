< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno klesli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 6.35 h SEČ predával po 58,66 USD (50,33 eura).
Autor TASR
Singapur 9. decembra (TASR) - Ceny ropy pokračovali v utorok ráno v poklese, aj keď miernejším tempom ako v pondelok (8. 12.), keď sa znížili o 2 %. Trhy tak reagovali na obnovenie produkcie v Iraku, na ropnom poli, ktoré sa podieľa 0,5 % na svetových dodávkach komodity. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Okrem toho obchodníci sledujú aj priebeh rokovaní o ukončení vojny medzi Ruskom a Ukrajinou a čakajú tiež na rozhodnutie amerického Federálneho rezervného systému (Fed) o úrokových sadzbách.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 6.35 h SEČ predával po 58,66 USD (50,33 eura). To bolo o 22 centov alebo 0,37 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 18 centov alebo 0,29 % na 62,31 USD za barel.
(1 EUR = 1,1655 USD)
