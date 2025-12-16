< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.23 SEČ 60,16 USD (51,19 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Peking 16. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli, čím prehĺbili straty z predchádzajúceho dňa. Vývoj na trhu ovplyvnili rastúce očakávania, že Rusko a Ukrajina dosiahnu mierovú dohodu, čo by mohlo viesť k uvoľneniu sankcií na ruský ropný sektor. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.23 SEČ 60,16 USD (51,19 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 40 centov (0,66 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 56,41 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 41 centov (0,72 %).
Spojené štáty v pondelok (15. 12.) ponúkli Kyjevu silné bezpečnostné záruky a európski vyjednávači hlásili pokrok v rokovaniach o ukončení vojny. Otázka územných ústupkov zo strany Ukrajiny však zostáva naďalej otvorená. Dopyt po rope utlmili aj slabé údaje z Číny, kde priemyselná výroba v novembri spomalila rast na 15-mesačné minimum, zatiaľ čo maloobchodné tržby rástli najpomalším tempom od decembra 2022.
(1 EUR = 1,1753 USD)
