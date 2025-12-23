< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 23. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli po tom, ako v predchádzajúci deň vzrástli o viac ako 2 %. Trh reagoval na konflikt medzi Spojenými štátmi a Venezuelou, ktorý vystupňoval americký prezident Donald Trump, keď vyzval venezuelského prezidenta Nicolása Madura, aby odstúpil z funkcie.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.37 h SEČ 61,85 USD (52,66 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 22 centov (0,35 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s januárovým kontraktom dosiahla 57,79 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 22 centov (0,38 %).
Trump od začiatku septembra výrazne zvýšil tlak na vládu venezuelského prezidenta, ktorého obviňuje z podpory obchodu s drogami. USA v posledných týždňoch presunuli do Karibiku k pobrežiu Venezuely svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové plavidlá a bombardéry s dlhým doletom. Maduro tvrdí, že Trump ho chce pod zámienkou boja proti drogám zosadiť a získať kontrolu nad ropnými rezervami Venezuely. Najväčším odberateľom venezuelskej ropy je Čína.
(1 EUR = 1,1745 USD)
