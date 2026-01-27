< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno klesli
Singapur 27. januára (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli po tom, čo Kazachstan oznámil, že obnoví ťažbu zo svojho najväčšieho ropného poľa, ktorá bola počas uplynulého týždňa pozastavená pre problémy s dodávkami elektriny. Pokles bol obmedzený vzhľadom na mimoriadne chladné zimné počasie v USA, ktoré zasiahlo činnosť rafinérií na americkom pobreží Mexického zálivu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v marci dosiahla do 7.01 h SEČ 65,27 USD (55,15 eura) za barel (159 litrov). V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená pokles o 32 centov (0,49 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 60,43 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 20 centov (0,40 %).
Spoločnosť CPC, ktorá prevádzkuje hlavný kazašský exportný ropovod, tiež oznámila, že po dokončení údržby obnovila plnú kapacitu nakladania vo svojom termináli na ruskom pobreží Čierneho mora.
Územím Spojených štátov sa prehnala silná zimná búrka, ktorá zaťažila energetickú infraštruktúru a elektrické siete. Zároveň niekoľko rafinérií pozdĺž pobrežia Mexického zálivu hlásilo problémy súvisiace s mrazivým počasím, čo vyvolalo obavy z narušenia dodávok paliva.
(1 EUR=1,1836 USD)
