Ceny ropy v utorok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 10. marca (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli po tom, čo v predchádzajúci deň dosiahli viac ako trojročné maximum. Obavy z dlhodobého prerušenia globálnych dodávok ropy sa zmiernili po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že vojna na Blízkom východe by sa mohla čoskoro skončiť. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.40 h SEČ 93,86 USD (81,23 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 5,10 USD (5,15 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s aprílovým kontraktom dosiahla 89,77 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zlacnenie o 5 USD (5,28 %).
Ceny ropy v pondelok (9. 3.) prvýkrát od ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 vzrástli nad 100 USD za barel. Saudská Arábia a ďalšie krajiny v oblasti Perzského zálivu totiž pre obavy súvisiace s pokračujúcou vojnou obmedzili dodávky. Trump v pondelok v rozhovore pre televíznu stanicu CBS News uviedol, že vojnu s Iránom považuje za v podstate dokončenú. Spojené štáty podľa neho dosahujú svoje vojenské ciele rýchlejšie, ako si naplánovali. Iránske revolučné gardy v reakcii na Trumpove vyjadrenia uviedli, že o konci vojny rozhodnú samy. Zdôraznili tiež, že nedovolia vyviezť z regiónu „ani jeden liter ropy“, ak budú útoky USA a Izraela pokračovať.
(1 EUR = 1,1555 USD)
