< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno klesli
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.22 h SELČ 94,27 USD (80,16 eura) za barel (159 litrov).
Autor TASR
Singapur 21. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno po prudkom náraste z predchádzajúceho dňa klesli. Vývoj na trhu ovplyvnili očakávania, že USA a Irán tento týždeň obnovia mierové rozhovory, čo by mohlo viesť k zvýšeniu dodávok od kľúčových producentov ropy na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.22 h SELČ 94,27 USD (80,16 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 1,21 USD (1,27 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 88,59 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1,02 USD (1,14 %).
V pondelok (20. 4.) oba referenčné kontrakty prudko vzrástli po tom, čo Irán opäť uzavrel Hormuzský prieliv a Spojené štáty v oblasti zadržali iránsku nákladnú loď. Investori napriek tomu stále viac očakávajú, že rokovania tento týždeň povedú k predĺženiu existujúceho prímeria alebo ku konečnej mierovej dohode, hoci stále existuje možnosť ďalšieho konfliktu a narušenia obchodu s ropou. Vysoký iránsky predstaviteľ v pondelok potvrdil, že Teherán zvažuje účasť na mierových rokovaniach v Pakistane. Súčasné dvojtýždňové prímerie má vypršať tento týždeň.
(1 EUR = 1,176 USD)
