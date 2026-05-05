Ceny ropy v utorok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 5. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli asi o 1 % vďaka signálom, že americkému námorníctvu sa podarilo čiastočne sprístupniť Hormuzský prieliv. Ten bol od začiatku americko-izraelskej vojny proti Iránu, ktorá vypukla koncom februára, takmer nepriechodný. Cez kľúčovú námornú obchodnú trasu sa pred eskaláciou konfliktu prepravovalo zhruba 20 % svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.39 h SELČ 113,50 USD (97,01 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 94 centov (0,82 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 104,40 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zlacnenie o 2,02 USD (1,90 %).
Spoločnosť Maersk v pondelok (4. 5.) oznámila, že jej nákladná loď plaviaca sa pod vlajkou USA v sprievode americkej armády opustila prieliv. Velenie amerických ozbrojených síl rovnako v pondelok uviedlo, že dve americké obchodné lode už preplávali Hormuzským prielivom, čo iránske Revolučné gardy to popreli. Irán podľa vyhlásenia americkej armády v pondelok vypustil viacero riadených striel, bezpilotných lietadiel aj malých člnov na lode, ktoré chráni námorníctvo USA, pričom „každá jedna“ z týchto hrozieb bola zneškodnená.
(1 EUR = 1,17 USD)
