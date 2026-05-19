Ceny ropy v utorok ráno klesli
Autor TASR
Singapur 19. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno klesli po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že zrušil plánovaný útok na Irán. Svoje rozhodnutie odôvodnil pokrokom v rokovaniach o ukončení vojny na Blízkom východe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 7.11 h SELČ 110,10 USD (94,52 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to bol pokles o 2 USD (1,78 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 106,90 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavovalo zlacnenie o 1,76 USD (1,62 %).
Trump v pondelok (18. 5.) vyhlásil, že existuje veľmi dobrá šanca na dohodu, ktorá by Iránu zabránil získať jadrové zbrane. Iránske ministerstvo zahraničných vecí potvrdilo, že Teherán prostredníctvom Pakistanu odovzdal svoje stanovisko Spojeným štátom, bližšie podrobnosti však neposkytlo. Konflikt na Blízkom východe viedol k faktickému uzavretiu Hormuzského prielivu, cez ktorý bežne prechádza približne pätina celosvetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.
(1 EUR = 1,1648 USD)
