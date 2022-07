Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli po výraznom pondelkovom náraste

Singapur 19. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli po výraznom pondelkovom (18. 7.) posilnení, ktoré bolo najprudším jednodenným zvýšením od mája. Obchodníkov na začiatku týždňa vystrašilo zhoršovanie situácie na trhu. K rastu významnou mierou prispelo aj oslabenie dolára.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s augustovým kontraktom sa v utorok o 7.16 h SELČ predával po 102,30 USD (100,98 eura). To bolo o 30 centov alebo o 0,29 % menej v porovnaní s predchádzajúcim koncom obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Augustový kontrakt na WTI si v pondelok pripísal 5,01 USD alebo okolo 5,1 % a prvýkrát za 1 týždeň uzavrel nad 100 USD, na 102,60 USD za barel.



Septembrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok o 7.27 h SELČ predával so stratou 40 centov alebo 0,38 % po 105,87 USD za barel. V pondelok zdražel približne o 5 % a uzavrel na 106,27 USD za barel.



V pondelok ceny čierneho zlata podporilo, že Saudská Arábia sa po návšteve amerického prezidenta Joea Bidena odmietla zaviazať, že zvýši ťažbu. Ďalším faktorom bolo narušenie dodávok kanadskej ropy cez ropovod Keystone do USA.



(1 EUR = 1,0131 USD)