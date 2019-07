Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v utorok o 7.25 h SELČ predával po 59 USD (51,99 eura).

Singapur 2. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok mierne klesli, keďže obavy, že slabnúca svetová ekonomika by mohla mať negatívny vplyv na dopyt po komodite, prevážili aj nad rozhodnutím Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) predlžiť limity na ťažbu až do budúceho marca.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v auguste sa v utorok o 7.25 h SELČ predával po 59 USD (51,99 eura). To bolo o 9 centov menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena septembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 3 centy na 65,03 USD za barel.



(1 EUR = 1,1349 USD)