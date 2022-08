Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli

Singapur 30. augusta (TASR) - Ropa sa v utorok oslabila a prišla o časť výrazných ziskov zo začiatku týždňa. Trh sa totiž obáva, že agresívnejšie sprísňovanie menovej politiky centrálnymi bankami môže pribrzdiť globálnu ekonomiku, a tým aj dopyt po rope.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI s októbrovým kontraktom sa v utorok o 7.24 h SELČ predával po 96,77 USD (96,91 eura). To bolo o 24 centov alebo 0,25 % menej ako v pondelok (29. 8.) na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v predchádzajúci deň pripísal 3,95 USD alebo približne 4,2 % a uzavrel na 97,01 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent v utorok ráno zlacnel o 64 centov alebo 0,61 % a o 7.27 h SELČ sa obchodoval po 104,45 USD za barel.



Inflácia v mnohých najväčších ekonomikách je dvojciferná, to znamená, že sa nachádza na úrovniach, na ktorých nebola takmer pol storočia. To by mohlo spôsobiť, že centrálne banky v USA a Európe budú agresívne zvyšovať úrokové sadzby.



(1 EUR = 0,9986 USD)