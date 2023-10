Singapur 17. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli po výrazných stratách v predchádzajúcom dni. Situáciu na trhu ovplyvňuje správa, že USA by mohli uvoľniť svoje sankcie voči venezuelskému ropnému priemyslu. Trhy sa domnievajú tiež, že konflikt medzi Izraelom a militantným hnutím Hamas v najbližšom čase nezasiahne dodávky ropy z Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Agentúra Reuters s odvolaním sa na viaceré zdroje uviedla, že venezuelská vláda a opozícia plánujú v utorok obnoviť dlho prerušené rozhovory. Tento krok by nakoniec mohol spôsobiť, že Washington uvoľní sankcie voči krajine.



No aj keď by Venezuela mohla zvýšiť export zo svojich obrovských zásob ropy, očakáva sa, že jej produkcia zostane utlmená pre zle udržiavanú infraštruktúru a absenciu kapitálových výdavkov v sektore.



Je tiež nepravdepodobné, že vývoz z Venezuely vyplní deficit na strane ponuky spôsobený prudkým znížením produkcie v Saudskej Arábii a Rusku v tomto roku.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 7.39 h SELČ predával po 86,39 USD (81,98 eura). To bolo len o 27 centov alebo 0,31 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 11 centov alebo 0,12 % na 89,54 USD za barel.



(1 EUR = 1,0538 USD)