< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 6.25 h SELČ predával po 62,05 USD (52,67 eura).
Autor TASR
Singapur 23. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli v reakcii na oznámenie Iraku o zvýšení exportu komodity v rámci dohody aliancie OPEC+. To vyvolalo obavy z nadmernej ponuky. Rastúce geopolitické napätie na Blízkom východe a vyhliadky na prísnejšie sankcie na ruské dodávky ale zároveň obmedzili pokles cien ropy. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 6.25 h SELČ predával po 62,05 USD (52,67 eura). To bolo o 23 centov alebo 0,37 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 27 centov alebo 0,41 % na 66,30 USD za barel.
(1 EUR = 1,1781 USD)
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 6.25 h SELČ predával po 62,05 USD (52,67 eura). To bolo o 23 centov alebo 0,37 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.
Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 27 centov alebo 0,41 % na 66,30 USD za barel.
(1 EUR = 1,1781 USD)