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Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli
Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s októbrovým kontraktom dosiahla 84,96 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 5 centov (0,06 %).
Autor TASR
Singapur 25. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli po tom, čo v predchádzajúci deň zlacneli o viac ako 2 %. Trhy sa zameriavali na vplyv najnovších amerických sankcií voči Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.24 h SELČ 92,04 USD (78,91 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 13 centov (0,14 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s októbrovým kontraktom dosiahla 84,96 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 5 centov (0,06 %).
Americký minister financií Scott Bessent v pondelok (24. 8.) oznámil, že cieľom nových sankcií je zablokovať všetky potenciálne zdroje príjmov Iránu. Subjektom a krajinám, ktoré neprerušia s Iránom ekonomické väzby, pohrozil vážnymi dôsledkami vrátane odrezania od dolárového finančného systému. Bessent odmietol identifikovať krajiny, na ktoré sa sankcie zamerajú, a neprezradil ani, kedy nadobudnú účinnosť. Uviedol len, že Spojené štáty „poskytnú každému šancu, aby napravil svoje zlé správanie“.
(1 EUR = 1,1664 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.24 h SELČ 92,04 USD (78,91 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 13 centov (0,14 %).
Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s októbrovým kontraktom dosiahla 84,96 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 5 centov (0,06 %).
Americký minister financií Scott Bessent v pondelok (24. 8.) oznámil, že cieľom nových sankcií je zablokovať všetky potenciálne zdroje príjmov Iránu. Subjektom a krajinám, ktoré neprerušia s Iránom ekonomické väzby, pohrozil vážnymi dôsledkami vrátane odrezania od dolárového finančného systému. Bessent odmietol identifikovať krajiny, na ktoré sa sankcie zamerajú, a neprezradil ani, kedy nadobudnú účinnosť. Uviedol len, že Spojené štáty „poskytnú každému šancu, aby napravil svoje zlé správanie“.
(1 EUR = 1,1664 USD)