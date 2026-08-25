Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Utorok 25. august 2026Meniny má Ľudovít
< sekcia Ekonomika

Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s októbrovým kontraktom dosiahla 84,96 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 5 centov (0,06 %).

Autor TASR
Singapur 25. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno mierne klesli po tom, čo v predchádzajúci deň zlacneli o viac ako 2 %. Trhy sa zameriavali na vplyv najnovších amerických sankcií voči Iránu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.

Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v októbri dosiahla do 7.24 h SELČ 92,04 USD (78,91 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 13 centov (0,14 %).

Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s októbrovým kontraktom dosiahla 84,96 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 5 centov (0,06 %).

Americký minister financií Scott Bessent v pondelok (24. 8.) oznámil, že cieľom nových sankcií je zablokovať všetky potenciálne zdroje príjmov Iránu. Subjektom a krajinám, ktoré neprerušia s Iránom ekonomické väzby, pohrozil vážnymi dôsledkami vrátane odrezania od dolárového finančného systému. Bessent odmietol identifikovať krajiny, na ktoré sa sankcie zamerajú, a neprezradil ani, kedy nadobudnú účinnosť. Uviedol len, že Spojené štáty „poskytnú každému šancu, aby napravil svoje zlé správanie“.

(1 EUR = 1,1664 USD)
.

Neprehliadnite

Premiér: Vláda pripravuje zrušenie transakčnej dane od budúceho roka

Loptu, ktorou dal Maradona gól Božou rukou, vydražili za 3,35 mil. USD

KLONGA: Aj úraz, ktorý sa javí ako banálny, môže neskôr spôsobiť smrť

OTESTUJTE SA: Ako dobre ovládate vybrané slová?