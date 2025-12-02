< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno mierne vzrástli
Autor TASR
Singapur 2. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno mierne posilnili. Investori zvažovali riziká vyplývajúce z ukrajinských dronových útokov na tankery takzvanej ruskej tieňovej flotily v Čiernom mori, ako aj rastúce napätie vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Venezuelou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 7.04 h SEČ predával po 59,39 USD (51 eur). To bolo o 7 centov alebo 0,12 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena januárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 3 centy alebo 0,05 % na 63,20 USD za barel.
V pondelok (1. 12.) si oba kontrakty pripísali viac ako 1 %. K rastu prispelo ropné zoskupenia OPEC+, ktoré počas víkendu oznámilo, že jeho členské štáty ponechajú produkciu v prvom štvrťroku budúceho roka nezmenenú.
Americký prezident Donald Trump podľa zdrojov agentúry Reuters v pondelok rokoval so svojimi najvyššími poradcami o nátlaku voči Venezuele, ktorú Washington obviňuje do zapojenia do obchodu s drogami. Trump v uplynulých týždňoch zintenzívnil rétoriku voči Venezuele. USA zároveň presunuli do Karibiku svoju najväčšiu lietadlovú loď USS Gerald R. Ford, ako aj ďalšie vojnové lode a bombardéry s dlhým doletom.
„Hoci je plnohodnotný konflikt nepravdepodobný, prebiehajúce udalosti by mohli destabilizovať vnútornú situáciu v krajine a ohroziť ťažbu a vývoz ropy,“ poznamenal analytik pre energetické trhy Suvro Sarkar zo spoločnosti DBS Bank.
(1 EUR = 1,1646 USD)
