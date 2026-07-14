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Ceny ropy v utorok ráno pokračovali v raste
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.16 h SELČ 84,78 USD (74,21 eura) za barel.
Autor TASR
Singapur 14. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli po tom, ako Spojené štáty obnovili námornú blokádu Iránu. Obe krajiny zároveň zintenzívnili útoky v Hormuzskom prielive, ktorý je kľúčový pre svetový medzinárodný obchod s ropou. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.16 h SELČ 84,78 USD (74,21 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,48 USD (1,78 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 79,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,53 USD alebo 1,96 %.
V pondelok (13. 7.) sa cena Brentu zvýšila o 9,6 %, čo bol jej najväčší denný zisk od mája 2020. Ceny ropy sú teraz na najvyššej úrovni od 17. mája, keď USA a Irán podpísali memorandum o porozumení. Tento dokument mal vytvoriť rámec na zníženie napätia medzi oboma krajinami, predĺženie prímeria a pokračovanie rokovaní o ukončení konfliktu.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (12. 7.) oznámil, že Hormuzský prieliv je pre obchodné lode otvorený, Irán však predtým deklaroval, že ho uzatvoril po tom, ako sa jedna z lodí plavila po neschválenej trase a Revolučné gardy na ňu vystrelili. Pred začatím vojny na Blízkom východe 28. februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, sa touto námornou trasou prepravovalo zhruba 20 % svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
(1 EUR = 1,1424 USD)
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 7.16 h SELČ 84,78 USD (74,21 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 1,48 USD (1,78 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 79,67 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 1,53 USD alebo 1,96 %.
V pondelok (13. 7.) sa cena Brentu zvýšila o 9,6 %, čo bol jej najväčší denný zisk od mája 2020. Ceny ropy sú teraz na najvyššej úrovni od 17. mája, keď USA a Irán podpísali memorandum o porozumení. Tento dokument mal vytvoriť rámec na zníženie napätia medzi oboma krajinami, predĺženie prímeria a pokračovanie rokovaní o ukončení konfliktu.
Americký prezident Donald Trump v nedeľu (12. 7.) oznámil, že Hormuzský prieliv je pre obchodné lode otvorený, Irán však predtým deklaroval, že ho uzatvoril po tom, ako sa jedna z lodí plavila po neschválenej trase a Revolučné gardy na ňu vystrelili. Pred začatím vojny na Blízkom východe 28. februára, keď USA a Izrael zaútočili na Irán, sa touto námornou trasou prepravovalo zhruba 20 % svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
(1 EUR = 1,1424 USD)