Singapur 11. júla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno posilnili. Pozornosť obchodníkov sa zameriava na pripravované obmedzenia ponuky, ku ktorým budúci mesiac pristúpia najväčší vývozcovia ropy, Saudská Arábia a Rusko. TASR o tom informuje na základe správ agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



V predchádzajúci deň si ceny odpísali asi 1 %, keď viacerí predstavitelia americkej centrálnej banky (Fed) naznačili, že bude potrebné ešte ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Trh na druhej strane privítal signály, že súčasný cyklus sprísňovania menovej politiky sa blíži ku koncu. Dopyt podporil aj slabší americký dolár, ktorý ropu zlacňuje pre držiteľov iných mien.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v septembri dosiahla do 6.29 h SELČ 78,05 USD (71,24 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 36 centov (0,46 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s augustovým kontraktom dosiahla 73,39 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje pokles o 40 centov alebo o 0,55 %.



(1 EUR = 1,0956 USD)