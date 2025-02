Ceny ropy v utorok ráno posilnili

Singapur 25. februára (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno pokračovali v raste z predchádzajúceho dňa, keďže nové sankcie USA zamerané na vývoz iránskej ropy zvýšili obavy z obmedzenia dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.18 h SEČ 75,11 USD (71,77 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 33 centov (0,44 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI rovnako s aprílovým kontraktom dosiahla 71,10 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje rast o 40 centov alebo 0,57 %.



Spojené štáty v pondelok (24. 2.) uvalili nové sankcie na viac ako 30 obchodníkov, prevádzkovateľov tankerov a lodných spoločností za ich úlohu pri preprave iránskej ropy. Prezident Donald Trump vyhlásil, že jeho cieľom je stlačiť export iránskej ropy na nulu. Irán je tretím najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), pričom v januári podľa údajov ropného kartelu ťažil približne 3,2 milióna barelov ropy denne.



Celkové zisky však boli ohraničené pre neistý výhľad dopytu. Trump tiež v pondelok uviedol, že clá na dovoz z Kanady a Mexika nadobudnú účinnosť podľa plánu 4. marca, keďže obe susedné krajiny nepodnikli dostatočné opatrenia proti nelegálnej migrácii a pašovaniu drogy fentanyl na hraniciach so Spojenými štátmi.



(1 EUR = 1,0466 USD)