Ceny ropy v utorok ráno prakticky stagnovali

Singapur 9. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno prakticky stagnujú po výraznom náraste na začiatku týždňa. Dôležitým faktorom sú rokovania, ktoré by mohli oživiť jadrovú dohodu s Iránom, čo by krajine umožnilo zvýšiť export ropy. To obmedzilo rast cien podporený zvýšením importu zo strany Číny.



Barel (159 litrov) americkej ropy WTI so septembrovým kontraktom sa v utorok ráno o 7.40 h SELČ predával po 90,79 USD (89,02 eura). To bolo o 3 centy alebo 0,03 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania na newyorskej komoditnej burze. Kontrakt si v pondelok (8. 8.) pripísal 1,75 USD alebo asi 2 % a uzavrel na 90,76 USD za barel, keď sa zotavil z denného minima 87,22 USD za barel.



Októbrový kontrakt na severomorskú ropnú zmes Brent sa v utorok o 7.44 h SELČ obchodoval so ziskom 5 centov alebo 0,05 % po 96,70 USD za barel. V pondelok zdražel o 1,73 USD alebo okolo 1,8 % na 96,65 USD za barel.



(1 EUR = 1,0199 USD)