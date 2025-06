Singapur 24. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno prudko klesli na najnižšiu úroveň za viac ako týždeň po tom, ako americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán a Izrael sa dohodli na prímerí, vďaka čomu ustúpili obavy z prerušenia dodávok z oblasti Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.19 h SELČ 69,37 USD (60,47 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje pokles o 2,11 USD (2,95 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s augustovým kontraktom, dosiahla 66,43 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 2,08 USD alebo 3,04 %.



Trump v pondelok (23. 6.) oznámil, že Izrael a Irán sa dohodli na úplnom prímerí, ktoré začne platiť o niekoľko hodín, keď obe strany ukončia svoje prebiehajúce záverečné misie. Irán je tretím najväčším producentom v rámci Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC). Ukončenie konfliktu by znamenalo výrazné zníženie rizika, že Teherán zablokuje Hormuzský prieliv, čo viedlo k skokovému nárastu cien ropy v posledných dňoch. Cez Hormuzský prieliv prechádza zhruba pätina ropy, ktorá sa spotrebuje na celom svete.



(1 EUR = 1,1472 USD)