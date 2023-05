Ceny ropy v utorok ráno rástli

Singapur 23. mája (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno pokračovali v raste, najmä vďaka očakávaniam, že počas v nadchádzajúcej letnej sezóny sa zvýši dopyt po pohonných látkach. Zisky však boli ohraničené vzhľadom na obavy z hroziacej platobnej neschopnosti USA. Zvyšuje sa aj tlak na ceny po tom, ako sa viacerí členovia aliancie OPEC+ dohodli na redukciách ťažby, ktoré sú účinné od 16. mája. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júli dosiahla do 6.64 h SELČ 76,15 USD (70,37 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená rast o 16 centov (0,21 %).



Cena americkej ľahkej ropy WTI s júnovým kontraktom dosiahla 71,99 USD/barel, čo v porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou predstavuje nárast o 44 centov (0,62 %).



V centre pozornosti investorov zostávajú rokovania o zvýšení dlhového stropu v Spojených štátoch, ktoré sú najväčším svetovým spotrebiteľom ropy. V prípade platobnej neschopnosti USA by nastala panika na finančných trhoch, čo by viedlo k prudkému nárastu úrokových sadzieb a prepadu dopytu po rope. Rozhovory medzi prezidentom Joeom Bidenom a predsedom Snemovne reprezentantov Kevinom McCarthym skončili v pondelok bez dohody, iba desať dní pred hroziacim štátnym bankrotom.



(1 EUR = 1,0822 USD)