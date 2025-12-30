< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno stagnovali
Autor TASR
Singapur 30. decembra (TASR) - Ceny ropy sa v utorok ráno takmer nezmenili. V predchádzajúci deň si pripísali viac ako 2 % po tom, ako Rusko obvinilo Ukrajinu z útoku na rezidenciu prezidenta Vladimira Putina v Novgorodskej oblasti. Investori naďalej sledujú vývoj rokovaní o vojne na Ukrajine a vyhodnocujú riziká potenciálneho prerušenia dodávok. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou vo februári dosiahla do 7.25 h SEČ 61,85 USD (52,57 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená pokles o 9 centov alebo o 0,15 %. Cena americkej ľahkej ropy WTI, rovnako s februárovým kontraktom, dosiahla 58,04 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zníženie o 4 centy (0,07 %).
Kyjev obvinenia Moskvy odmietol ako neopodstatnené a označil ich za súčasť snahy o podkopanie mierových rokovaní. Americký prezident Donald Trump po telefonáte s Putinom uviedol, že správy o útoku ho nahnevali. Zároveň vyjadril presvedčenie, že mierová dohoda by mohla byť na dosah. Eskalácia konfliktu by napriek tomu mohla vyvíjať tlak na ceny ropy. Vývoj cien ovplyvnila aj situácia na Blízkom východe po tom, ako Trump varoval, že Spojené štáty eliminujú akýkoľvek pokus Iránu obnoviť jeho jadrový program.
