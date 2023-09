Ceny ropy v utorok ráno vzrástli

Singapur 12. septembra (TASR) - Cena ropy Brent v utorok ráno zotrvala nad úrovňou 90 dolárov (83,92 eura) za barel (159 litrov), ktorú dosiahla minulý týždeň prvýkrát od vlaňajšieho novembra. K jej rastu prispeli najmä kľúčové producentské krajiny Saudská Arábia a Rusko, ktoré oznámili, že v dobrovoľnom obmedzovaní dodávok komodity spolu o 1,3 milióna barelov denne budú pokračovať do konca tohto roka. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v utorok o 6.32 h SELČ predával po 87,63 USD. To bolo o 34 centov alebo 0,39 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent stúpla o 24 centov alebo 0,26 % na 90,88 USD za barel.



Pozornosť trhu sa teraz zameriava na augustové údaje o vývoji spotrebiteľských cien v USA, ktoré by mohli v stredu (13. 9.) signalizovať, v akom rozsahu sa ešte zvýšia úrokové sadzby v najväčšej svetovej ekonomike, ktorá je zároveň aj najväčším globálnym spotrebiteľom ropy.



(1 EUR = 1,0724 USD)