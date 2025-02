Ceny ropy v utorok ráno vzrástli

Singapur 11. februára (TASR) - Ceny ropy sa v utorok zvýšili po správe, že ruská produkcia ropy nedosiahla kvótu, ku ktorej sa krajina zaviazala v rámci zoskupenia OPEC+. Zisky boli ohraničené vzhľadom na obavy, že nové clá oznámené v USA by mohli utlmiť globálny hospodársky rast. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa v utorok o 7.35 h SEČ predával po 72,74 USD (70,48 eura). To bolo o 42 centov alebo 0,58 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 48 centov alebo 0,63 % na 76,35 USD za barel.



Produkcia ropy v Rusku v januári klesla pod kvótu, na ktorej sa Moskva dohodla s členmi aliancie OPEC+. Ťažba ropy v Rusku klesla minulý mesiac na 8,962 milióna barelov. To bolo o 16.000 barelov denne menej, ako je kvóta pre Rusko v rámci dohody najväčších svetových producentov o obmedzení ťažby na podporu cien ropy. Proti rastu cien pôsobilo oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty zavádzajú 25-percentné clá na všetok dovoz ocele a hliníka. Nový colný režim sa má uplatňovať od 12. marca.



(1 EUR = 1,032 USD)