Ceny ropy v utorok ráno vzrástli

Singapur 18. februára (TASR) - Ceny ropy Brent v utorok ráno vzrástli po útoku na prečerpávaciu stanicu ropovodu v Rusku, ktorý narušil dodávky z Kazachstanu. Zisky boli obmedzené pre mierny rozsah škôd a očakávania skorého zvýšenia ponuky ropy na svetovom trhu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena aprílového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent do 7.01 h SEČ stúpla o 17 centov alebo 0,23 % na 75,39 USD (71,99 eura) za barel (159 litrov). Barel americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v marci sa o 6.31 h SEČ predával po 71,44 USD (67,60 eura). To bolo o 70 centov alebo 0,99 % viac ako v piatok (14. 2.) na konci obchodovania. V pondelok (17. 2.) sa obchodovanie s ropou WTI neuskutočnilo z dôvodu štátneho sviatku v USA.



Útok v Krasnodarskom kraji na juhu Ruska znížil dodávky z Kazachstanu, čo pocítili veľké západné spoločnosti ako Chevron a Shell. Ukrajinské bezpilotné lietadlá v pondelok zasiahli prečerpávaciu stanicu na ropovode Tengiz-Novorossijsk, ktorý prepravuje kazašskú ropu cez južné Rusko na export cez Čierne more, a to aj do západnej Európy. Podľa zdrojov agentúry Reuters útok nespôsobil významnejšie škody a exportné plány na február zostávajú nezmenené. Rast cien limitovala aj správa, že štáty združené v aliancii OPEC+ neuvažujú o možnosti odkladu postupného zvyšovania ťažby ropy, s ktorým plánujú začať v apríli.



(1 EUR = 1,0473 USD)