Singapur 8. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli po výdatnom výpredaji v predchádzajúcich dňoch, ktorý zapríčinili obavy, že americké clá môžu znížiť dopyt a viesť ku globálnej recesii. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v máji sa v utorok o 7.28 h SELČ predával po 61,55 USD (56,12 eura). To bolo o 85 centov alebo 1,40 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena júnového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 81 centov alebo 1,26 % na 65,02 USD za barel.



V pondelok (7. 4.) ceny ropy klesli o zhruba 2 % a priblížili sa k štvorročnému minimu. Dôvodom boli obavy, že najnovšie clá amerického prezidenta Donalda Trumpa by mohli dostať ekonomiky do recesie a znížiť dopyt po rope. Trh však predpokladá potenciálne obmedzenie trajektórie poklesu cien ropy.



Podľa analytikov môže existovať hranica pre nízke ceny, keď sa niektorí producenti rozhodnú obmedziť investície do vrtov, čo oslabí ponuku na trhu. V prípade USA, ktoré sú jedným z popredných svetových producentov komodity, odhadujú tieto hraničné náklady na približne 60 USD za barel. Znížená aktivita však pravdepodobne podporí cenové dno na úrovni 50 USD za barel pre WTI, uviedla Eurasia Group v poznámke.



(1 EUR = 1,0967 USD)