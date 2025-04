Ceny ropy v utorok ráno vzrástli

Tokio 22. apríla (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vyrovnali časť strát z predchádzajúceho dňa. K oživeniu prispeli náznaky pokroku v rokovaniach o iránskom jadrovom programe, hoci na trhu pretrváva neistota súvisiaca s colnou a menovou politikou Spojených štátov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v júni dosiahla do 7.17 h SELČ 66,71 USD (58,72 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 45 centov (0,68 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s májovým kontraktom dosiahla 63,73 USD/barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to predstavuje rast o 65 centov (1,03 %).



V pondelok obe referenčné kontrakty klesli o viac ako 2 %. Pod straty sa podpísali aj ostatné rozhovory medzi Iránom a USA o jadrovom programe. Tie sa konali cez víkend v Ríme a podľa zástupcov USA došlo k pokroku. V prípade dohody sa očakáva zvýšenie vývozu ropy z Iránu.



Americký prezident Donald Trump v pondelok (21. 4.) opäť kritizoval šéfa Federálneho rezervného systému (Fed) Jeroma Powella, pričom vyhlásil, že najväčšia svetová ekonomika sa môže spomaliť, ak centrálna banka okamžite nezníži úrokové sadzby. Jeho vyjadrenia podporili obavy o nezávislosť Fedu pri určovaní menovej politiky. Trump je presvedčený, že Fed by mal rýchlejšie znižovať úrokové sadzby, zatiaľ čo Powell sa rozhodol vyčkať na ďalšie ekonomické ukazovatele. Trumpova politika totiž podľa šéfa Fedu môže viesť k zrýchleniu inflácie.



(1 EUR = 1,136 USD)