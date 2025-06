Singapur 10. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli, keď investori čakajú na výsledok rozhovorov medzi USA a Čínou. Tie by mohli pripraviť pôdu na zmiernenie obchodného napätia medzi dvomi najväčšími svetovými ekonomikami a zlepšenie dopytu po palivách. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a Bloomberg.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v júli sa v utorok o 6.17 h SELČ predával po 65,43 USD (57,34 eura). To bolo o 14 centov alebo 0,21 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena augustového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 20 centov alebo 0,30 % na 67,24 USD za barel.



Obchodné rozhovory medzi USA a Čínou v Londýne by mali v utorok pokračovať. Ich cieľom je zmierniť napätie, ktoré sa rozšírilo z ciel na limity pre vývoz vzácnych zemín, čo vyvoláva obavy o narušenie globálneho dodávateľského reťazca a spomalenie hospodárskeho rastu.



Americký prezident Donald Trump v pondelok (9. 6.) uviedol, že rozhovory s Čínou prebiehali dobre a od svojho tímu v Londýne „dostáva len dobré správy“.



Obchodná dohoda medzi USA a Čínou by mohla podporiť vyhliadky globálnej ekonomiky a zvýšiť dopyt po komoditách vrátane ropy.



(1 EUR = 1,141 USD)