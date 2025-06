Ceny ropy v utorok ráno vzrástli

Singapur 17. júna (TASR) - Ceny ropy v utorok vzrástli pre obavy, že konflikt medzi Iránom a Izraelom sa môže zintenzívniť, čo zvyšuje riziko možného prerušenia dodávok ropy z oblasti Blízkeho východu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v auguste dosiahla do 7.22 h SELČ 73,88 USD (63,83 eura) za barel. Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 65 centov (0,89 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s júlovým kontraktom dosiahla 72,35 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje nárast o 58 centov (0,81 %).



V pondelok (16. 6.) ceny ropy klesli o viac ako 1 %, keďže sa ukázalo, že dodávky ropy z regiónu Blízkeho východu zatiaľ konflikt nezasiahol. V noci na utorok Izrael a Irán v noci na pondelok pokračovali vo vzájomnom ostreľovaní. K neistote prispel americký prezident Donald Trump, ktorý na svojej sociálnej sieti Truth vyzval všetkých obyvateľov Teheránu na evakuáciu. Americký minister obrany Pete Hegseth predtým oznámil, že nariadil nasadiť dodatočné vojenské kapacity na Blízky východ pre eskalujúci konflikt medzi Iránom a Izraelom.



(1 EUR = 1,1574 USD)