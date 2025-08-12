< sekcia Ekonomika
Ceny ropy v utorok ráno vzrástli
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v utorok o 7.30 h SELČ predával po 64,22 USD (55,26 eura).
Autor TASR
Singapur 12. augusta (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli v reakcii na správu, že USA a Čína odložia zavedenie zvýšených ciel o ďalších 90 dní. Zásluhou dohody ustúpili obavy z eskalácie obchodnej vojny, ktorá by mohla viesť k zníženiu dopytu po rope v dvoch najväčších svetových ekonomikách. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v septembri sa v utorok o 7.30 h SELČ predával po 64,22 USD (55,26 eura). To bolo o 26 centov alebo 0,41 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania. Cena októbrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 29 centov alebo 0,44 % na 66,92 USD za barel.
Biely dom uviedol, že rokovania s Čínou pokračujú a Peking podniká významné kroky na nápravu nerovnováh vo vzájomnom obchode. Na základe dohody z mája obe strany dočasne znížili clá o 115 %, pričom v USA klesli clá na čínsky tovar na 30 %, zatiaľ čo clá Pekingu na americké výrobky sa znížili na 10 %. Pôvodná dohoda platila do 12. augusta.
(1 EUR = 1,1622 USD)
