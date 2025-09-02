Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ceny ropy v utorok ráno vzrástli

Na snímke ropný tanker s ropou. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v utorok o 6.32 h SELČ predával po 64,93 USD (55,42 eura).

Singapur 2. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli. Dôvodom sú obavy, že intenzívne letecké útoky v Rusku a na Ukrajine by mohli viesť k prerušeniu dodávok. Aj slabší americký dolár a hrozba ďalších ciel zo strany Európskej únie (EÚ) podporili rast cien komodity. TASR o tom informuje na základe správ businesstimes a Bloomberg.

Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v utorok o 6.32 h SELČ predával po 64,93 USD (55,42 eura). To bolo o 92 centov alebo 1,44 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.

Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent vzrástla o 28 centov alebo 0,41 % na 68,43 USD za barel.

(1 EUR = 1,1715 USD)
