Ceny ropy v utorok ráno vzrástli
Autor TASR
Singapur 24. februára (TASR) - Ceny ropy v utorok ráno vzrástli a priblížili sa k sedemmesačným maximám. Investori zvažovali riziká narušenia dodávok pred ďalším kolom rokovaní o iránskom jadrovom programe, zatiaľ čo neistota v oblasti obchodnej politiky USA prispela k širším obavám o vývoj dopytu po rope. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters a údajov agentúry Bloomberg.
Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v apríli dosiahla do 7.15 h SEČ 71,97 USD (61,07 eura) za barel (159 litrov). Oproti predchádzajúcej uzávierke to znamená nárast o 48 centov (0,67 %). Cena americkej ľahkej ropy WTI s marcovým kontraktom dosiahla 66,74 USD/barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to predstavuje zvýšenie o 43 centov (0,65 %).
Zástupcovia Iránu a USA sa vo štvrtok (26. 2.) stretnú na treťom kole rokovaní. Washington nalieha na Irán, aby sa vzdal svojho jadrového programu, čo Teherán odmieta, pričom popiera, že sa snaží vyvinúť atómové zbrane. Americký prezident Donald Trump v pondelok (23. 2.) vyhlásil, že ak Irán neuzavrie dohodu, bude to preň „veľmi zlý deň“. Trump zároveň varoval zahraničné vlády pred odstúpením od nedávno dosiahnutých obchodných dohôd s USA po tom, čo americký Najvyšší súd označil veľkú časť jeho ciel za nezákonnú, a vyhlásil, že ich krajiny v takomto prípade zasiahne oveľa vyššími clami.
(1 EUR = 1,1784 USD)
