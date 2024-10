Ceny ropy v utorok strmo klesli

Singapur 15. októbra (TASR) - Ceny ropy v utorok počas obchodovania v Ázii strmo klesli, takmer o 4 %. Dôvodmi sú slabšie vyhliadky na globálny dopyt a tiež správy, že Izrael nebude úročiť na iránske ropné ciele. To zmiernilo obavy z prerušenia dodávok z arabskej krajiny. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a Bloomberg.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu povedal USA, že Izrael bude útočiť na iránske vojenské ciele a nie na jadrové alebo ropné, informoval denník Washington Post v pondelok (14. 10.) neskoro večer.



Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v pondelok znížila svoju prognózu rastu globálneho dopytu po rope v roku 2024, a to najmä pre menší dopyt v Číne, kde tento rok očakáva rast dopytu o 580.000 barelov namiesto 650.000 barelov denne.



OPEC znížila tiež svoju prognózu rastu globálneho dopytu po rope aj na budúci rok na 1,64 milióna barelov denne z 1,74 milióna barelov denne.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v novembri sa v utorok o 7.25 h SELČ predával po 71,05 USD (65,09 eura). To bolo o 2,78 USD alebo 3,77 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena decembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent klesla o 2,88 USD alebo 3,72 % na 74,58 USD za barel.



(1 EUR = 1,0915 USD)