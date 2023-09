Ceny ropy v utorok stúpli približne o 2 %

New York 12. septembra (TASR) - Ceny ropy v utorok vyskočili približne o 2 % na takmer 10-mesačné maximum. Prispeli k tomu vyhliadky na sprísnenie ponuky a optimizmus Organizácie krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) v súvislosti s odolným dopytom v kľúčových ekonomikách. TASR o tom informuje na základe správy Bloomberg.



OPEC v utorok potvrdil svoje predchádzajúce predpovede a očakáva silný rast dopytu po rope v rokoch 2023 a 2024. Uviedol pritom, že hlavné ekonomiky sú silnejšie, ako sa predpokladalo. A zároveň Saudská Arábia a Rusko minulý týždeň predĺžili dobrovoľné zníženie ťažby o 1,3 milióna barelov denne do konca roka, čo znamená napätejšie dodávky komodity na trhy.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v októbri sa v utorok o 18.37 h SELČ predával po 89,12 USD (83,19 eura). To bolo o 1,83 USD alebo 2,10 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena novembrového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 1,56 USD alebo 1,72 % na 92,20 USD za barel.