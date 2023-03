Ceny ropy v utorok večer klesli

New York 14. marca (TASR) - Ceny ropy aj v utorok večer klesli, a to takmer o 3 %, v reakcii na kolaps amerických bánk Silicon Valley Bank a Signature Bank. Ubezpečovanie úradov v USA, že sa nebude opakovať kríza z roku 2008, si nezískalo dôveru agentúry Moody's, ktorá v utorok znížila rating Signature Bank do špekulatívneho pásma, čím opäť poslala ceny ropy nadol.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v apríli sa v utorok o 18.44 h SEČ predával po 72,60 USD (67,62 eura). To bolo o 2,20 USD alebo 2,94 % menej ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena májového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa znížila o 2,29 USD alebo 2,84 % na 78,48 USD za barel.



(1 EUR = 1,0737 USD)