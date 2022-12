New York 13. decembra (TASR) - Ceny ropy v utorok večer vzrástli o vyše 3 %, pričom cena Brentu prekročila hranicu 80 USD za barel. Investori skupovali rizikové aktíva po tom, čo údaje z USA ukázali, že inflácia sa v novembri spomalila.



Trh ovplyvnili aj obavy z prerušenia dodávok vrátane prebiehajúcej odstávky ropovodu Keystone z Kanady do Spojených štátov pre masívny únik.



Barel (159 litrov) americkej ľahkej ropy West Texas Intermediate (WTI) s dodávkou v januári sa v utorok o 18.54 h SEČ predával po 75,81 USD (71,89 eura). To bolo o 2,64 USD alebo 3,61 % viac ako v predchádzajúci deň na konci obchodovania.



Cena februárového kontraktu na severomorskú ropnú zmes Brent sa zvýšila o 2,99 USD alebo 3,83 % na 80,98 USD za barel.



(1 EUR = 1,0545 USD)